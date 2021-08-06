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Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

За выигранные призовые места и медали на ХХХІ Олимпийских играх украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за олимпийское "золото" - 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов.

На сегодня в копилке Украины насчитывается 1 "золото", 3 "серебра", 10 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".

Отметим, что последний день соревнований в Токио-2020 - 8 августа.

Дополнение

К слову, сегодня 14-ю награду для сборной Украины на Олимпиаде в Токио завоевал украинский каратист Станислав Горуна. Он завоевал "бронзу", выступая в весе до 75 кг.

Источник: УНН
Теги: Украина, награды, Олимпиада-2020
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