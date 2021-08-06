Гришина: в Укрзализныце формировали искусственные прибыли, чтобы скрыть убытки

КИЕВ. 6 августа. УНН. Народный депутат от “Слуги народа”, председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам Укрзализныци Юлия Гришина в интервью URM media рассказала, что в отчетах “Укрзализныци” последние 5 лет отображались фиктивные цифры.

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“Менеджеры, финансисты и юристы использовали пробелы в отчетности и формировали искусственные прибыли, например, благодаря курсовой разницы. Наши эксперты установили, что без учета этого показателя финансовый результат Укрзализныци все годы, кроме 2017 года, был бы убыточным. Мы бы имели такие результаты по годам: 2016 — 2816 млн грн убытков; 2017 — положительный финансовый результат (+1254 млн грн); 2018 г. — 335 млн грн убытков; 2019 г. — 1338 млн грн убытков; в 2020 г. убыток компании составил почти 12 млрд грн. Из-за халатности наблюдательного совета правления компании регулярно не выполняли планы капвложений, чтобы „на бумаге“ не входить в зону убыточности. За 5 лет план капвложений выполнен лишь на 64,7%, не освоено 29,4 млрд грн”, — рассказала она.

В частности, по ее словам, реальная себестоимость перевозок за 2016-2020 гг. должна была составить 454,4 млрд грн, или на 89,1 млрд грн больше отчетной.

В контексте

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн. В январе в ВР создана ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” под председательством нардепа от “Слуги народа” Юлии Гришиной. По итогам полугодовой работы в ВСК сообщили, что главная проблема железной дороги — кадры и коррупция.