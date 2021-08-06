Ураган сорвал крышу с Каменец-Подольской крепости и повредил корпус

КИЕВ. 6 августа. УНН. Ураган вечером 5 августа пронесся над Подольем, сорвал крышу с Лаской башни Каменец-Подольской крепости, упал и разбил крышу корпуса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба, передает УНН.

Цитата

“Зацепило крепость. Ураган сорвал покров башни Лаской. Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса повредив и его крышу”, — написал Заремба.

Детали

Ночью работники фондов музея, сектора старый замок и других отделов эвакуировали экспонаты чтобы уберечь их от намокания.

“Уже работаем над ликвидацией последствий”, — добавил директор.

Дополнение

Ночью 5 августа на территории Каменец-Подольского района наблюдалось резкое ухудшение погодных условий, сопровождавшееся сильными порывами ветра (свыше 20 м/с) и проливным дождем. Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с 5 домов и частных сооружений, а также повреждена крыша на южных вратах Каменец-Подольской крепости.

Начиная с 21 часов вечера 5 августа спасатели привлекались к ликвидации последствий непогоды. Следовательно, по состоянию на 8:00 утра бойцы ГСЧС срубали и убрали 53 поваленных дерева на автодороге в направлении Каменец-Подольский-Белогорье и 28 деревьев в городе Каменец-Подольский. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 9 единиц техники и 41 спасатель гарнизона Каменец-Подольского района.