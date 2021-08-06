В НАБУ заявили, что расследование по делу Чауса завершено

КИЕВ. 6 августа. УНН. НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.

Детали

По данным НАБУ, сегодня стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время, от дачи показаний он отказался. Однако следствие уже собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта.

Дополнение

В то же время, адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что НАБУ сегодня открыла стороне защиты материалы досудебного следствия по делу о незаконном обогащении Николая Чауса в соответствии со ст. 290 УПК. Дела о похищении продолжают расследоваться.

Ранее

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Дело Чауса

Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице "Феофания". Чаусу было также вручено ходатайство о применении меры пресечения.



Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.