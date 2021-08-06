В последние дни своего правления менеджмент "УЗ" экстренно раздает средства сомнительным кредиторам - глава ВСК Гришина

КИЕВ. 6 августа. УНН. Действующий менеджмент "Укрзализныци" в ускоренном темпе вытягивает последнее из государственной компании, предчувствуя неизбежность изменений. Об этом заявила народный депутат "Слуги народа", глава ВСК Юлия Гришина, передает УНН.

Детали

"Наша ВСК разворошила это коррупционное осиное гнездо. И лично я, и мои коллеги, настаиваем на скорейшем принятии кадровых решений. СНБО уже приняло соответствующее решение, потому что это единственный выход в критических условиях. Кабмин также принял. Теперь дело за Наблюдательным советом, решение которого мы узнаем уже завтра!

Мы видим, что каждый день промедления слишком дорого стоит Укрзализныци. Действующий менеджмент Укрзализныци, быстро, цинично и нагло высасывает средства из государственной компании. После них останутся одни руины и долги", - подчеркнула она.

В то время, когда "Укрзализныци" нужны средства на обновление подвижного состава, на ремонт путей, на закупку локомотивов - у менеджеров компании другие приоритеты, отметила Гришина.

"131 млн долларов, из заемных недавно Укрзализныцей 300 млн долларов, члены правления УЗ решили в экстренном порядке перечислить на возвращение долга дочерней структуре российского "Сбербанка". И уже перечислили эти средства банку страны-агрессора. В декабря 2020 года УЗ вернула этому банку еще 175 млн грн.

Почему такая спешка? Почему именно долг перед этим банком решили погасить "дорогие" управленцы УЗ, ведь компания должна и многим другим банкам, к примеру, государственному "Ощадбанку", или "Укргазбанку"? Где хотя бы попытка менеджмента УЗ договориться о реструктуризации? Никаких адекватных действий совершено не было. Поэтому все эти вопросы должны уже сейчас задавать правоохранительные органы менеджерам УЗ, которые принимали такие решения", - сообщила председатель ВСК.

Аналогичная ситуация с VR Global Partners, добавила она.

"На днях также стало известно о том, что Хозяйственный суд отказал Укрзализныци в иске о недействительности договора, по которому VR Global Partners, LP ("VRGP") приобрела права требования кредитной задолженности в компании. Тем самым суд подтвердил законность договора купли-продажи от 22 февраля 2019 года, которым компания завершила покупку кредитного портфеля с основной суммой долга Укрзализныци 153 млн долларов.

На удивление легко менеджментом Укрзализныци уже проиграно шесть из девяти дел и Судами принято решение о взыскании задолженности в пользу VR Global Partners уже более 124 млн долларов. Опять же, никаких результативных попыток договориться о реструктуризации или задействовать другие механизмы для облегчения долговой нагрузки не было, хотя представители VR Global Partners на заседании ВСК уверяли, что готовы к такому сотрудничеству", - рассказала Гришина.

Она подчеркнула, что будет настаивать не просто на увольнении тех, кто довел "Укрзализныцю" к такому кризису, но и на привлечении их к ответственности.

"Промежуточный Отчет ВСК по ситуации в Укрзализныце содержит конкретные фамилии виновников", - резюмировала она.

В контексте

В прошлом году "УЗ" получила рекордный убыток - 12 млрд грн. В январе в ВР создана ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" под председательством нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной. По итогам полугодовой работы в ВСК сообщили, что главная проблема железной дороги - кадры и коррупция.

На днях СМИ сообщили, что СНБО поручил Кабмину ввести в "УЗ" временное правление в лице министра инфраструктуры Александра Кубракова.