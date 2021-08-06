На свалке в Тернопольской области нашли останки пропавшего 17 лет назад юноши: его тело закопали друзья

КИЕВ. 6 августа. УНН. В течение нескольких дней правоохранители Подволочисского района Тернопольской области вместе с жителями искали на стихийном свалке кости юноши, который 17 лет назад ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает УНН по данным Национальной полиции Украины.

Детали

С заявлением об исчезновении парня еще в 2004 году в полицию обратился родственник потерпевшего. Он сообщил, что в марте исчез его 16-летний брат.

Несколько дней назад на заброшенной свалке люди нашли кости. Однако эксперт, который выезжал на место происшествия, сказал, что останки не человеческие.

Полиция снова начала воспроизводить и устанавливать детали событий, произошедших 17 лет назад. Выяснили, что пропавший юноша в тот вечер поехал в село с двумя товарищами. Лишь после разговора с одним из них стало известно, что случилось на самом деле.

Очевидец сказал, что в ночь исчезновения он вместе с товарищами поехал на заброшенную ферму за цветным металлом. Один из друзей залез в электрощитовую, которая была подключена к сети. Парня ударило током. Он скончался на месте происшествия. Друзья испугались и решили захоронить тело самостоятельно: вывезли знакомого за село и закопали на стихийной свалке. Эти слова подтвердил и другой товарищ, который сейчас находится на заработках за границей. Через видеосвязь он указал приблизительное место захоронения. 4 августа человеческие останки раскопали.

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О процессе поисков рассказал начальник Главного управления полиции в Тернопольской области Александр Богомол: "Мы выделили на поиски останков юноши бойцов роты полиции особого назначения и работников местного отделения полиции. Односельчане помогли с техникой, а глава общины организовал старост деревень. Помогали родственникам в поисках и местные жители".

Добавим

Следствие продолжается: найдены останки передадут на экспертизу ДНК для установления личности.

Факт события занесли в реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство без вести отсутствующего) Уголовного кодекса Украины.

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