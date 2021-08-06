Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0301  EUR: 31,90 -0,0518 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До 2030 года у Украины будет возможность запускать туристов в космос - глава Госкосмоса
До 2030 года у Украины будет возможность запускать туристов в космос - глава Госкосмоса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10380

На свалке в Тернопольской области нашли останки пропавшего 17 лет назад юноши: его тело закопали друзья

На свалке в Тернопольской области нашли останки пропавшего 17 лет назад юноши: его тело закопали друзья

КИЕВ. 6 августа. УНН. В течение нескольких дней правоохранители Подволочисского района Тернопольской области вместе с жителями искали на стихийном свалке кости юноши, который 17 лет назад ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает УНН по данным Национальной полиции Украины.

Детали

С заявлением об исчезновении парня еще в 2004 году в полицию обратился родственник потерпевшего. Он сообщил, что в марте исчез его 16-летний брат.

Несколько дней назад на заброшенной свалке люди нашли кости. Однако эксперт, который выезжал на место происшествия, сказал, что останки не человеческие.

Полиция снова начала воспроизводить и устанавливать детали событий, произошедших 17 лет назад. Выяснили, что пропавший юноша в тот вечер поехал в село с двумя товарищами. Лишь после разговора с одним из них стало известно, что случилось на самом деле.

Очевидец сказал, что в ночь исчезновения он вместе с товарищами поехал на заброшенную ферму за цветным металлом. Один из друзей залез в электрощитовую, которая была подключена к сети. Парня ударило током. Он скончался на месте происшествия. Друзья испугались и решили захоронить тело самостоятельно: вывезли знакомого за село и закопали на стихийной свалке. Эти слова подтвердил и другой товарищ, который сейчас находится на заработках за границей. Через видеосвязь он указал приблизительное место захоронения. 4 августа человеческие останки раскопали.

Цитата

О процессе поисков рассказал начальник Главного управления полиции в Тернопольской области Александр Богомол: "Мы выделили на поиски останков юноши бойцов роты полиции особого назначения и работников местного отделения полиции. Односельчане помогли с техникой, а глава общины организовал старост деревень. Помогали родственникам в поисках и местные жители".

Добавим

Следствие продолжается: найдены останки передадут на экспертизу ДНК для установления личности.

Факт события занесли в реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство без вести отсутствующего) Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На размытой ливнем дороге в Подольском районе Одесской области местные жители нашли человеческие останки

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Тернополь и Тернопольская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.