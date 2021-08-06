В Украине завершились съемки фильма "Сумасшедшие": о чем лента и когда выйдет в прокат

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине завершились съемки полнометражного кинодебюта режиссера Дениса Тарасова "Сумасшедшие" создается при поддержке Госкино. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино Украины, передает УНН.

Детали

События фильма разворачиваются в 1977 году в Украинской ССР. Основой для написания сценария послужили воспоминания советских диссидентов, которые столкнулись с жестокостью тоталитарной системы, которая использовала так называемую "карательную психиатрию" - оружие против свободомыслия.

Съемки картины проходили в психиатрической больнице им. Павлова, на территории которой художник-постановщик Иван Тищенко воспроизвел этаж и двор клиники в соответствии со временем, в который происходят события фильма.

Для максимального воссоздания атмосферы семидесятых привлечено немало исторических локаций в Киеве. Также съемки картины проходило в Березанской исправительной колонии.

Дополнение

Роли в фильме исполнили Константин Тимляк, Ирма Витовская, Сергей Коллонтай, Остап Ступка, Виталий Салий/Vitalii Salii, Андрей Мостренко, Павел Костицын, Сергей Кисель, Анастасия Пустовит, Роман Якимчук, Дмитрий Олейник, Евгений Черников, Олег Стефан, Артем Мартинишин, Олесь Кацион и Наталья Бабенко.

Режиссер - Денис Тарасов, оператор - Евгений Кирей, продюсеры - Тарас Босак/Taras Bosak и Валерия Иваненко.

Премьера картины состоится в конце 2022 года.

Напомним

Оскаровский комитет Украины начинает прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.