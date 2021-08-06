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Продвинулись в переговорах: стал известен кандидат на подписание Месси

Продвинулись в переговорах: стал известен кандидат на подписание Месси

КИЕВ. 6 августа. УНН. Французский "ПСЖ" начал проведение активной работы над трансфером звездного форварда Лионеля Месси, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Фабрицио Романо и "ESPN".

Детали

Ресурс утверждает, что парижане продвинулись в переговорах с аргентинцем. Сейчас стороны ведут переговоры о структуре сделки. Также сказано, что французский гранд уверенно чувствует себя в вопросе трансфера.

Также сообщается о потенциальных изменениях в трансферных планах команды, которые произойдут из-за потенциального прихода Месси.

Трансфер аргентинца увеличит вероятность того, что форвард Килиан Мбаппе подпишет новый долгосрочный контракт с "ПСЖ". Но переход Месси будет означать отказ "ПСЖ" от трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним

Месси после долгих лет выступлений за "Барселону" покинул клуб.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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