Украинские пожарные прибыли в Грецию

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сводный отряд пожарных со всей Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter, пишет УНН.

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“Отважные украинские пожарные уже прибыли в Грецию — на помощь в ликвидации лесных пожаров”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщал о том, что на выполнение задания Главы государства Владимира Зеленского и решения Правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели в Грецию , чтобы помочь тушить лесные пожары.

Дополнение

Средиземноморская страна, которая пытается восстановить туристический сектор, который сильно пострадал от пандемии коронавируса, также борется с волной лесных пожаров во время затяжной волны тепла. Лесные пожары в Греции добрались руин античной Олимпии.

Сегодня стало известно, что на греческом острове Эвия береговая охрана провела масштабную операцию по эвакуации сотен людей морем. Использовали патрульные катера, рыболовные и частные суда, чтобы спасти жителей и отдыхающих от огня, который начал стремительно распространяться в пятницу ночью.

По данным представителя береговой охраны Никоса Коккаласа, из пляжей на северо-востоке Евии были эвакуированы 653 человека. Почти тысяча человек оставила свои дома или места отдыха, а не менее 20, в том числе четверо пожарных, получили травмы. Двое пожарных находятся в реанимации в Афинах, еще двое госпитализированы с легкими ожогами .

Добавим

Причиной пожаров в Греции стала аномальная жара. Температура в стране повышалась до 45 ° C. Хотя во многих городах Греции впервые почти за 10 дней температура снизилась до 40 ° C, в большей части страны сегодня во второй половине дня прогнозируют сильные ветры, которые могут осложнить тушения пламени.

Сейчас более 1000 пожарных и около 20 самолетов борются с огнем по всей Греции. Некоторые европейские страны направляют на помощь своих пожарных, а также самолеты, вертолеты и автомобили.