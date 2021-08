Китайский марсоход преодолел более 800 метров поверхностью Марса

КИЕВ. 7 августа. УНН. Китайский марсоход “Чжужун” проехал более 800 метров поверхностью Красной планеты. Об этом пишет “Синьхуа” со ссылкой на Центр месячных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении, передает УНН.

Детали

“Чжужун” пересекал сложную местность с плотным распределением камней, ударных кратеров и дюн, и его задняя камера предотвращения опасностей зафиксировала это.

По состоянию на 6 августа 2021 марсоход проработал на поверхности Марса 82 марсианских сола, а орбитальный аппарат находился на орбите в течение 379 суток. Оба они находятся в хорошем состоянии и функционируют в штатном режиме.

Марсианские сутки длятся примерно на 40 минут дольше земных.

Family photo! First batch of scientific images of #Zhurong rover landing on Mars unveiled. Fig 1 was taken by a wireless camera deployed by rover. Fig 3 shows traces of rover maneuver. Full scale HD pictures and Easter eggs are revealed by @CNSAWatcher in https://t.co/jCzeJVk5iD pic.twitter.com/j7sFT39M45