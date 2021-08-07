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Китайский марсоход преодолел более 800 метров поверхностью Марса

Китайский марсоход преодолел более 800 метров поверхностью Марса

КИЕВ. 7 августа. УНН. Китайский марсоход “Чжужун” проехал более 800 метров поверхностью Красной планеты. Об этом пишет “Синьхуа” со ссылкой на Центр месячных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении, передает УНН.

Детали

“Чжужун” пересекал сложную местность с плотным распределением камней, ударных кратеров и дюн, и его задняя камера предотвращения опасностей зафиксировала это.

По состоянию на 6 августа 2021 марсоход проработал на поверхности Марса 82 марсианских сола, а орбитальный аппарат находился на орбите в течение 379 суток. Оба они находятся в хорошем состоянии и функционируют в штатном режиме.

Марсианские сутки длятся примерно на 40 минут дольше земных.

Напомним

В конце июня Китай впервые опубликовал кадры посадки марсохода “Чжужун” на поверхность Марса.

15 мая посадочный модуль с марсоходом “Чжужун” совершил посадку в северном полушарии Марса, на юге равнины Утопия. На Марсе ровер проработает 92 земных дня. Запуск китайской автоматической межпланетной станции “Тяньвень-1” состоялся в июле 2020 года. “Чжужун” прислал новые снимки с Красной планеты.

Источник: УНН
Теги: Китай, марафон, космический корабль
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