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Олимпиада-2020: украинские спортсменки завоевали "серебро"

Олимпиада-2020: украинские спортсменки завоевали "серебро"

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерами  с гребли в каное Олимпиады-2020 в Токио. Об этом говорится на сайте Sport.ua, передает УНН.

Детали

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "серебро" в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

Отмечается, что Украинский заняли в финале второе место после китаянок.

Напомним

Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Горуна завоевал "бронзу", выступая в весе до 75 кг.

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. Долл.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада
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