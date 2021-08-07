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7 августа 2021, 07:34 • Златослава Максымук • 8505
Олимпиада-2020: украинские спортсменки завоевали "серебро"
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерами с гребли в каное Олимпиады-2020 в Токио. Об этом говорится на сайте Sport.ua, передает УНН.
Детали
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "серебро" в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.
Отмечается, что Украинский заняли в финале второе место после китаянок.
Напомним
Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Горуна завоевал "бронзу", выступая в весе до 75 кг.
Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. Долл.
Источник: УНН
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