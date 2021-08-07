Олимпиада-2020: украинские спортсменки завоевали "серебро"

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерами с гребли в каное Олимпиады-2020 в Токио. Об этом говорится на сайте Sport.ua, передает УНН.

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Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "серебро" в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

Отмечается, что Украинский заняли в финале второе место после китаянок.