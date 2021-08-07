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Дело Нацкорпуса: трем активистам суд избрал меру пресечения

Дело Нацкорпуса: трем активистам суд избрал меру пресечения

КИЕВ. 7 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права залога трем представителям Национального корпуса. Их задержали по обвинению в рэкете и организации организованной преступной группировки. Об этом говорится на Телеграмм-канале Нацкорпусу, пишет УНН.

Детали

Судебное заседание состоялось 6 августа. Трем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права залога.

Несколько сотен сторонников и членов Нацкорпуса держали баннер “Свободу патриотам!” под стенами суда.

Дополнение

В СМИ сообщалось, что в Харькове силовики задержали семерых активистов “Нацкорпуса”, в том числе лидера местной ячейки Сергея Величко ( “Чили”).

В Харьковской области ликвидировали мощное преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг, сообщают в Службе безопасности. Как сообщили в Нацкорпуси, с обысками пришли и к их представителей.

Источник: УНН
Теги: мера пресечения, Национальный корпус
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