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В Киеве частично ограничат работу метро

В Киеве частично ограничат работу метро

КИЕВ. 7 августа. УНН. В субботу, 7 августа, в Киеве частично ограничат работу метро за футбольного матча между клубами "Шахтер" и "Александрия". Об этом УНН стало известно в пресс-службе КГГА.

Детали

В субботу на НСК “Олимпийский” состоится матч (начало игры в 19:30) между командами “Шахтер” (Донецк) и “Александрия” (Александрия). Из-за этого возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

После завершения игры возможном ограничении (закрытии) на вход станций подземки “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”, отмечают в мэрии.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним

На улице Крещатик в Киеве 7 августа с 8:00 до 17:00 частично ограничили движение.

Источник: УНН
Теги: футбол, Киев, метрополитен, ограничение
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