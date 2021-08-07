Сегодня завершается подача документов для поступления в магистратуру на бюджет

КИЕВ. 7 августа. УНН. В субботу, 7 августа, в рамках вступительной кампании 2021 завершается представление оригиналов документов в магистратуру высших учебных заведений для поступающих на бюджет. Как информирует УНН, об этом сообщает Министерство образования и науки.

Детали

В МОН напоминают, что для зачисления на бюджетную форму обучения соискатели образования имеют до 18:00 субботы, 7 августа, подать в ЗВО следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность (при личном представлении документов необходимо предъявить оригинал);

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

экзаменационный лист ЕВИ и ЕФВВ (для юридических специальностей);

4 цветные фотографии 3Х4;

подписать распечатанную приемной комиссией заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет и лично выполняют требования к зачислению)

другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного заведения.

Кроме личного представления оригиналов отправки документов может осуществляться по почте или онлайн. Предоставление оригиналов документов средствами почтовой связи осуществляется с обязательным описанием вложений в адрес приемной комиссии учреждения, указанную в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕДЕБО, с использованием квалифицированного электронной подписи - на официальный электронный адрес приемной комиссии учреждения, указанную в Реестре субъектов " объектов образовательной деятельности ЕДЕБО.

Приказ о зачислении по государственному заказу выдается 12 августа.

Напомним

В МОН назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям.

В этом году абитуриенты подали более 1000000 заявлений в учреждения высшего образования Украины.