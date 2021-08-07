Вследствие непогоды в Украине обесточены более 300 населенных пунктов

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях. Об этом УНН сообщили в пресс служба ГСЧС.

Детали

Так, по состоянию на 7 ч. обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях (Полтавская - 78, Черкасская - 59, Черниговская - 55, Одесская - 47, Сумская - 40, Хмельницкая - 28, Кировоградская - 24 и Николаевская - 8).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева.

Жертв и пострадавших нет. Откачан 2 тыс. 486 м3 воды, поваленные деревья распылен и убрано. Работы завершены.

Напомним

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