Олимпиада-2020: Александр Хижняк приносит Украине еще одну медаль Игр

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский боксер Александр Хижняк стал серебряным призером Олимпийских Игр - 2020 в Токио. В финале он уступил бразильцу Эберту Соузе, передает УНН.

Детали

Хижняк, выступающий в весе до 75 кг, проиграл в финале Игр по решению судьи финальной встречи остановить бой в середине третьего раунда.

Первые два раунда вел Хижняк, он выигрывал 20:18. Однако, на последних минутах третьего раунда все же пропустил удар соперника, который решил исход сражения.

На решение судьи в финале Игр резко отреагировали в Федерации бокса Украины. "Александр Хижняк уверенно вел поединок до победы и золотой медали Олимпийских игр. Но странное решение судьи, который остановил бой в середине третьего раунда, перечеркнуло все надежды украинских болельщиков. Более того, перечеркнуло здравый смысл. По всем правилам, после падения одного из боксеров рефери должен досчитать до "8", но, как мы видели, этого сделано не было", - говорится в сообщении ФБУ в Facebook.

Дополнение

Хижняк стал единственным представителем Украины в боксе на Играх в Токио, который гарантировал медаль на турнире. В частности, он одолел доминиканца Эури Седено Мартинеса в четвертьфинале и прошел в полуфинал. В полуфинальном бою он одолел филиппинца Эумира Марсьяля.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 "золото", 5 серебряных, 10 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".

Отметим, что последний день соревнований в Токио-2020 - 8 августа.