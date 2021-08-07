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На юге Израиля прогремели взрывы: израильские военные нанесли ответный удар по объектам ХАМАС

На юге Израиля прогремели взрывы: израильские военные нанесли ответный удар по объектам ХАМАС

КИЕВ. 7 августа. УНН. Армия обороны Израиля атаковала объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда шаров со взрывчаткой. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, пишет УНН.

Цитата:

"В ответ на непрерывные запуски шаров со взрывчаткой из Газы в Израиль мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и установке для запуска ракет. Установка находилась в жилом районе, что еще раз подчеркивает, насколько ХАМАС подвергает опасности палестинских мирных жителей", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Детали

Местные СМИ сообщают, что жители палестинского анклава и израильских общин вблизи границы сообщили, что слышали взрывы в северной части сектора Газа. В дополнительных сообщениях палестинских СМИ говорится, что члены ХАМАС открыли огонь из пулеметов по израильским самолетам.

Дополнение

В начале мая произошел конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем, обострившийся после того, как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и ответные удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными.

Источник: УНН
Теги: Израиль, сектор Газа
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