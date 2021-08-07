Подозреваемых в рэкете членов "Нацкорпуса" отправили в СИЗО

КИЕВ. 7 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал всем задержанным в Харьковской области представителям "Национального корпуса" меру пресечения в виде содержания под стражей, о чем сообщили в самом "Нацкорпусе". Их задержали по подозрению в рэкете и организации преступной группировки, передает УНН.

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"Всех задержанных ребят отправили в СИЗО", - сообщили 7 августа в "Нацкорпусе", указав, что суды продолжались 16 часов.

Речь идет о семи лицах. Называли и их имена - Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

Сопровождались судебные заседания акцией под стенами суда. По оценкам "Нацкорпуса", там собралось около трех тысяч человек. Полиция информировала, что все было спокойно.

Дополнение

5 августа в СБУ сообщили, что в Харьковской области ликвидировали мощную преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Как сообщали в "Нацкорпусе", с обысками пришли и к их представителям.

По сообщениям, силовики задержали семерых активистов "Нацкорпуса", в том числе лидера местной ячейки Сергея Величко ("Чили").

Позже Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые держали в страхе харьковских бизнесменов. В "Национальном корпусе" их назвали "срежиссированной медиаманипуляцией".