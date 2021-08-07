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Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа в шестерке лучших прыгунов в воду

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа в шестерке лучших прыгунов в воду

Алексей Середа

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинец Алексей Середа занял шестое место в финале в прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх - 2020 в Токио, передает УНН.

Детали

15-летний спортсмен сумел обойти представителей Японии, Австралии, США, Бразилии и Мексики. Результат Алексея - 461,70.

Олимпийским же чемпионом стал представитель Китая Цао Юань с результатом 582,35.

Дополнение

Середа стал первым и единственным украинским прыгуном в воду, преодолевшим квалификацию.

Украинец вышел в финал прыжков в воду с десятиметровой вышки, где соревновались 18 спортсменов, дальше проходило лишь 12. Серед стал седьмым с результатом в 416,05 балла.

Источник: УНН
Теги: вода, Украина, Олимпиада-2020, прыжки
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