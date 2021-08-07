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В Украине хотят максимально оттянуть введение локдауна - санврач

В Украине хотят максимально оттянуть введение локдауна - санврач

КИЕВ. 7 августа. УНН. Власть в Украине пока не планирует вводить локдаун, а будет придерживаться адаптивного карантина. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

Цитата:

"В отношении очередного локдауна, мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин. Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки", - подчеркнул Кузин.

Детали

Главный санврач отметил, что согласно мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантинные ограничения. Впрочем, Кузин отвергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно должны отслеживать контактных или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун - такой информации сейчас нет", - заявил главный санврач.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,258 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 августа - почти 1,1 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, карантин
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