В Афинах жалуются на качество воздуха из-за лесных пожаров
КИЕВ. 7 августа. УНН. Из-за дыма от лесных пожаров, который достиг пригорода греческой столицы, на качество воздуха в Афинах жалуются местные жители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство DPA.
Детали
Пепел от пожаров сыплется на город, из-за чего "сильно пахнет дымом".
"Закройте все окна и не выходите из дома", - проинструктировала власть местных жителей и туристов.
Пламя бушевало к северу от города всю ночь.
"Если нам не удастся локализовать пожары сегодня, у нас будет огромная проблема", - сказал заместитель губернатора Афин Василис Коккалис, отвечающий за гражданскую оборону.
Однако, под утро ветер стих, создав "окно возможностей" для пожарных, чтобы взять под контроль лесные пожары к северу от Афин.
По словам Коккалиса, трое подозреваемых поджигателей были арестованы.
Лесные пожары также продолжают полыхать на острове Эвбея и недалеко от Олимпии и Спарты на полуострове Пелопоннес, что вызвало массовую эвакуацию.
Дополнение
Пожары бушуют по всей Греции в течение нескольких дней, осложняясь высокими температурами и сильными ветрами.
Пожарные из Украины, Румынии и Кипра помогают греческим аварийным бригадам сдерживать огонь, а Франция, Швейцария, Швеция и Хорватия отправили самолеты и вертолеты.