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В Афинах жалуются на качество воздуха из-за лесных пожаров

В Афинах жалуются на качество воздуха из-за лесных пожаров

КИЕВ. 7 августа. УНН. Из-за дыма от лесных пожаров, который достиг пригорода греческой столицы, на качество воздуха в Афинах жалуются местные жители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство DPA.

Детали

Пепел от пожаров сыплется на город, из-за чего "сильно пахнет дымом".

"Закройте все окна и не выходите из дома", - проинструктировала власть местных жителей и туристов.

Пламя бушевало к северу от города всю ночь.

"Если нам не удастся локализовать пожары сегодня, у нас будет огромная проблема", - сказал заместитель губернатора Афин Василис Коккалис, отвечающий за гражданскую оборону.

Однако, под утро ветер стих, создав "окно возможностей" для пожарных, чтобы взять под контроль лесные пожары к северу от Афин.

По словам Коккалиса, трое подозреваемых поджигателей были арестованы.

Лесные пожары также продолжают полыхать на острове Эвбея и недалеко от Олимпии и Спарты на полуострове Пелопоннес, что вызвало массовую эвакуацию.

Дополнение

Пожары бушуют по всей Греции в течение нескольких дней, осложняясь высокими температурами и сильными ветрами.

Пожарные из Украины, Румынии и Кипра помогают греческим аварийным бригадам сдерживать огонь, а Франция, Швейцария, Швеция и Хорватия отправили самолеты и вертолеты.

Источник: УНН
Теги: Греция, Афины, лесные пожары
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