Олимпиада-2020: Украина выиграла вторую историческую "бронзу" в артистическом плавании

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинская команда одержала вторую в истории медаль Олимпиады в артистическом плавании - "бронзу" в Токио-2020, передает УНН.

Детали

Украинская команда в составе Анастасии Савчук, Марты Фединой, Ксении Сидоренко, Марины и Влады Алексиивых, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко и Елизаветы Яхно до третьего места в технической группе добавила третье в произвольной, и по сумме двух программ завоевала историческое право взойти на бронзовую ступеньку олимпийского пьедестала.

В НОК Украины по этому поводу отметили, что несколько дней назад Украина праздновала первую в истории украинского артистического плавания олимпийскую медаль благодаря бронзовому успеху нашего дуэта. И вот теперь есть и вторая "бронза" Токио-2020 - первая в истории Украины командная медаль в артистическом плавании.

Дополнение

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 "золото", 5 серебряных, 11 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".