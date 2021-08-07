"Нужно еще поработать, чтобы заслужить золотую медаль" - серебряный призер ОИ-2020 Хижняк

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский боксер Александр Хижняк стал серебряным призером Олимпийских Игр - 2020 в Токио, и остановился в шаге от победы, чтобы к своим мировым и континентальным титулам добавить еще и олимпийское золото. Вице-чемпион настроен осуществить свою мечту по получению золотой медали уже через три года в столице Франции. Об этом рассказали в НОК Украины в Facebook, передает УНН.

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"Очень хотелось победить. И сейчас трудно прокомментировать финальный поединок. Наверное, еще нужно еще поработать, чтобы заслужить золотую медаль. Буду продолжать подготовку, впереди Париж", - прокомментировал боксер свою победу, отметив, что непременно будет иметь возможность на реванш.

"Олимпийские игры трудно сравнить с другими соревнованиями. Здесь все противники очень сильны. И первый соперник, и последний - их трудно сравнивать. Но это действительно высокопрофессиональные спортсмены. Я уже боксировал с бразильцем и побеждал его. Надеюсь, в будущем мы встретимся снова, и я его обыграю", - добавил он.

Дополнение

Украинский боксер Александр Хижняк, в весовой категории до 75 кг, проиграл финальный бой бразильцу Эберту Соузе на летних Олимпийских играх 2020 в Токио и завоевал серебряную медаль для Украины.