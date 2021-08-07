Олимпиада-2020: украинки Пограничная и Оноприенко вошли в топ-10 в финале по художественной гимнастике

КИЕВ. 7 августа. УНН. Две украинки, 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко, которые вышли в финал личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020, вошли в итоге соревнований в десятку лучших спортсменок в этой дисциплине, передает УНН.

Детали

Украинские гимнастки Пограничная (95,100 балла в итоге) и Оноприенко (93,350) заняли девятое и десятое места соответственно.

Представительница Израиля Линой Ашрам завоевала "золото" (107,800), Дина Аверина, которая представляет ОКР, - стала лишь второй. Бронзовая награда досталась белоруске Алине Гарнасько.

Дополнение

В истории Украины еще не было Олимпиады, где бы представительницы сборной не выступали в финале личного многоборья.

Украина на этих Играх заработала максимальные три лицензии: две в индивидуальных соревнованиях и одну групповую. В личной квалификации приняли участие 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко - дебютантки Олимпиад.