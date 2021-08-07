Иран отрицает свою причастность к атаке танкера и стремится к безопасности в Персидском заливе

КИЕВ. 7 августа. УНН. Иран отверг обвинения в том, что он стоит за смертельной атакой на танкер у побережья Омана, и заявил, что Тегеран стремился повысить безопасность стратегического водного пути Персидского залива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) заявили, что Иран угрожает международному миру и безопасности, и все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что он стоял за нападением на танкер на Мерсер стрит на прошлой неделе.

"Если бы нам пришлось противостоять врагам... мы бы заявили об этом открыто, потому недавние рассказы врагов - это психологическая операция", - цитируют государственные СМИ слова Аболфазла Шекарчи, высокопоставленного представителя вооруженных сил Ирана.

"В отличие от стратегии США, Великобритании и сионистского режима (Израиля), которые направлены на создание опасности... и иранофобии, стратегия Ирана заключается в укреплении безопасности в Персидском заливе", - сказал Шекарчи.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг заявление G7 как "безосновательные", заявили государственные СМИ.

Несмотря на возражения Ирана, Великобритания, США и другие страны раскритиковали Тегеран за нападение. Великобритания подняла этот вопрос на закрытом заседании Совета Безопасности ООН.

Дополнение

Как сообщал УНН ранее, нападение на нефтяной танкер у берегов Омана произошел в субботу 31 июля. В результате погибли два члена экипажа - гражданин Великобритании и гражданин Румынии.

Судно представляло собой танкер для нефтепродуктов под либерийским флагом, что принадлежит Японии, которым руководит израильская компания Zodiac Maritime.