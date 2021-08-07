Украинка стала полуфиналисткой Олимпиады-2020 в велотреке

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинка Елена Старикова стала полуфиналисткой Олимпиады-2020 в велотреке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства молодежи и спорта Украины.

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"Елена Старикова - полуфиналистка Олимпиады-2020 в велотреке! Украинка выиграла два из трех заездов в четвертьфинале и это позволило ей попасть в 1/2", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что за место в полуфинальной стадии Елена выбила из борьбы вице-чемпионку Олимпийских Игр-2020 в командном спринте Лею Фридрих из Германии.

Начало полуфинала - завтра в 4:18 по киевскому времени.

Дополнение

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 "золото", 5 серебряных, 12 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".