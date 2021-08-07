Новости: Общество
7 августа 2021, 17:07 • Анна Мурашко • 10950
Одесскую область в начале августа засыпало "снегом"
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Одесской области в начале августа жителей удивили "заснеженные" дороги. Видео осадков обнародовали в соцсетях, передает УНН.
Детали
Сообщается, что обочины трассы Одесса-Николаев "прилично" засыпало градом, "будто снегом замело".
В то же время, другие местные паблики таки называют осадки "снегом", который якобы быстро растаял.
Непогода также повалила много деревьев.
Дополнение
По прогнозу синоптиков 7 августа половину Украины накроет грозовыми дождями.
Добавим, утром 7 августа обильный град наделал беды в районе Северной Салтовки в Харькове и Большой Даниловки. Повреждены растения. Фото также делились в соцсетях.
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Источник: УНН
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