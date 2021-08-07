Новости: Спорт
7 августа 2021, 18:55 • Анна Мурашко • 5145
Вольная борьба: украинка Ливач проиграла бронзовый финал Игр в Токио
Оксана Ливач
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинка Оксана Ливач проиграла схватку за бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 50 кг на Олимпийских Играх - 2020 в Токио, передает УНН.
Детали
Оксана Ливач проиграла американке Саре Хильдебрандт со счетом 1:12.
Ранее Ливач в четвертьфинале уступила китаянке Сунь Янань, однако получила право бороться в утешительном турнире за "бронзу".
Дополнение
Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 "золото", 5 серебряных, 12 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".
Источник: УНН
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