Вольная борьба: украинка Ливач проиграла бронзовый финал Игр в Токио

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинка Оксана Ливач проиграла схватку за бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 50 кг на Олимпийских Играх - 2020 в Токио, передает УНН.

Детали

Оксана Ливач проиграла американке Саре Хильдебрандт со счетом 1:12.

Ранее Ливач в четвертьфинале уступила китаянке Сунь Янань, однако получила право бороться в утешительном турнире за "бронзу".

Дополнение

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 "золото", 5 серебряных, 12 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".