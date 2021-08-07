Выпил алкоголя и пошел купаться: на глазах у жены на Днепре погиб человек

КИЕВ. 7 августа. УНН. После употребления алкоголя мужчина решил пойти купаться в реку Днепр в Киеве и не вернулся, передает УНН.

Детали

На линию “102” поступил вызов от жены, что ее муж купался возле Южного моста и исчез.

На место происшествия оперативно прибыла полиция, медики, водная полиция и водолазы.

После 10 минут поисков тело было найдено на глубине 6 метров и на расстоянии 30 метров от берега. Медики констатировали смерть.

Мужчина 1984 года рождения вместе с женой отдыхали на берегу в районе станции метро “Славутич”, распивали крепкие алкогольные напитки.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

По данным ГСЧС, более 900 случаев утопления зафиксировано в Украине с начала 2021 года. Из них почти 400 — только в июле. Спасатели советуют не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.