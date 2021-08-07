Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0000  EUR: 31,90 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
12300

Выпил алкоголя и пошел купаться: на глазах у жены на Днепре погиб человек

Выпил алкоголя и пошел купаться: на глазах у жены на Днепре погиб человек

фотогалерея

КИЕВ. 7 августа. УНН. После употребления алкоголя мужчина решил пойти купаться в реку Днепр в Киеве и не вернулся, передает УНН.

Детали

На линию “102” поступил вызов от жены, что ее муж купался возле Южного моста и исчез.

На место происшествия оперативно прибыла полиция, медики, водная полиция и водолазы.

После 10 минут поисков тело было найдено на глубине 6 метров и на расстоянии 30 метров от берега. Медики констатировали смерть.

Мужчина 1984 года рождения вместе с женой отдыхали на берегу в районе станции метро “Славутич”, распивали крепкие алкогольные напитки.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

По данным ГСЧС, более 900 случаев утопления зафиксировано в Украине с начала 2021 года. Из них почти 400 — только в июле. Спасатели советуют не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: УНН
Теги: Киев, утопление, река Днепр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.