Минздрав рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19 - санврач

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в интервью Радио Свобода заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

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"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовано сокращение сроков между введением доз вакцины", - сказал главный санврач.

Детали

По словам Кузина, Минздрав при этом руководствуется данными научных исследований.

"Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", - заявил главный санврач.

Дополнение

Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). По состоянию на 5 августа, по данным Минздрава, Украина уже получила почти 12 миллионов доз этих вакцин.

Согласно данным Минздрава Украины, с начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу - 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 408 308 прививок.