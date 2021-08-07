Стало известно имя бойца, которого застрелили в Донбассе

КИЕВ. 7 августа. УНН. Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела с ПТУР ВОП "ПАССАТ" в районе поселка Пески Ярослав Семеняка. Об этом УНН сообщили в Сумской ОГА.

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Ярослав Семеняк родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года.

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“В зоне ООС погиб наш земляк — 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка. Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела в районе поселка Пески”, - говорится в сообщении.

Напомним

С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано три вражеских нарушения режима прекращения огня, в результате вражеских обстрелов в рядах украинских военных есть погибший и раненый .