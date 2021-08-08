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В Херсонской области зафиксировали более 100 новых случаев коронавируса в сутки

В Херсонской области зафиксировали более 100 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 101 нови1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1214 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 627 ПЦР-исследований, 133 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 534 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Зафиксировано 101 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 64 женщины и 37 мужчин. Из них 13 детей”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “85 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек. ”.

Добавляется, что за сутки умерли 60-летний мужчина и 73-летняя женщина, жители Херсона. Имели пневмонию и COVID-19.

Также в области зафиксировано 4 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 36 807 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−34813 человек побороли недугов;
−780 человек инфицированы COVID-19;
−1214 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2258532 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 085 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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