Новости: Общество
8 августа 2021, 01:21 • Златослава Максымук • 6960
У Тернополя сошел с рельсов поезд: предупреждают о задержках рейсов
КИЕВ. 8 августа. УНН. Пассажирский поезд Рахов-Киев сошел с рельсов близ Тернополя. Об этом сообщили УНН в Укрзализныце.
Детали
С рельсов сошел локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357. На место происшествия выехала комиссия Укразализныце.
Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о возможности проследования поезда далее.
Из-за инцидента в пути задержится и встречный поезд №358 Киев-Рахов. Случай расследуется.
Напомним
В Харькове под колесами пассажирского поезда погибла 83-летняя женщина.
Источник: УНН
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