У Тернополя сошел с рельсов поезд: предупреждают о задержках рейсов

КИЕВ. 8 августа. УНН. Пассажирский поезд Рахов-Киев сошел с рельсов близ Тернополя. Об этом сообщили УНН в Укрзализныце.

Детали

С рельсов сошел локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357. На место происшествия выехала комиссия Укразализныце.

Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о возможности проследования поезда далее.

Из-за инцидента в пути задержится и встречный поезд №358 Киев-Рахов. Случай расследуется.

Напомним

В Харькове под колесами пассажирского поезда погибла 83-летняя женщина.