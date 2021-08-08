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Между Чили и Боливией произошло землетрясение

Между Чили и Боливией произошло землетрясение

КИЕВ. 8 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 7 августа на границе между Чили и Боливией, сообщает Геологическая служба США. Об этом пишет УНН.

Детали

Эпицентр, глубина которого составила 137,79 км, сначала определялся на 21,8466 градусов южной широты и 68,4127 градусов западной долготы.

Ранее УНН писал о том, что у берегов Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Чили
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