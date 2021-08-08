В Одесской области ребенка убило током

КИЕВ. 8 августа. УНН. 10-летнего мальчика Болградского района Одесской области дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерци. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Детали

В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним

В Киевской области в результате поражения электрическим током подросток получил 35% ожогов I-II степени спины, а также перелом бедра.