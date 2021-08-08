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В Украине уже 2, 259 млн случаев COVID-19, за сутки - 619

В Украине уже 2, 259 млн случаев COVID-19, за сутки - 619

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2258000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 августа, - 619, что меньше, чем накануне. Госпитализирована в сутки при этом 561 человек, збильшенняпроты показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 7 августа 2021 в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11)", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 561 человек;
  • летальных исходов - 10;
  • выздоровели - 235 человек;
  • протестировано: методом ПЦР - 22273 человек, методом ИФА - 9628 человек, экспресс-тестами - 14940 человек

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2259151 человек;
  • выздоровели - 2190921 человек;
  • летальных исходов - 53 095;
  • проведения ПЦР-тестов - 11528091.

Детали

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), м. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.Згидно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на восемнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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