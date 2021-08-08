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В Киеве ночью горела нарколаборатория

В Киеве ночью горела нарколаборатория

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Ночью в промзоне на улице Красноткацкой в Киеве начался пожар. Горело помещение в заброшенном здании, которое позже оказалось большой нарколаборатории. Об этом пишет УНН.

Детали

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Работа спасателей осложняло то, что окна были закрыты, а попасть в эпицентр пожара изнутри было слишком сложно из-за задимленнисть.

На ликвидацию ушло несколько часов. Лишь после нее на первом этаже пожарные увидели емкости с неизвестной кислотой. А когда дым рассеялся, то и на втором этаже обнаружили признаки целого нелегального производства.

А еще патроны к автоматическому оружию. На место вызвали следователей.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Напомним

В Днепре разоблачены мощную нарколабораторию с рекордной партией амфетамина.

Источник: УНН
Теги: наркотики
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