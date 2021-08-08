В Киеве ночью горела нарколаборатория
КИЕВ. 8 августа. УНН. Ночью в промзоне на улице Красноткацкой в Киеве начался пожар. Горело помещение в заброшенном здании, которое позже оказалось большой нарколаборатории. Об этом пишет УНН.
Детали
Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Работа спасателей осложняло то, что окна были закрыты, а попасть в эпицентр пожара изнутри было слишком сложно из-за задимленнисть.
На ликвидацию ушло несколько часов. Лишь после нее на первом этаже пожарные увидели емкости с неизвестной кислотой. А когда дым рассеялся, то и на втором этаже обнаружили признаки целого нелегального производства.
А еще патроны к автоматическому оружию. На место вызвали следователей.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.
Напомним
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