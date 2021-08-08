В Украине обесточены 55 населенных пункта

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях. Об этом УНН информируют в ГСЧС.

Детали

По состоянию на 7 ч. остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях (Полтавская — 17 Сумская — 10, Черниговская — 9, Черкасская — 7, Донецк — 6, Кировоградская — 4 и Одесская — 2,). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории Кировоградской области продолжаются работы по разрезанию и уборке 13 поваленных деревьев и в Одесской области остаются подтопленными 12 дворов, уровень воды снижается.

Напомним

В Одесской области в начале августа жителей удивили “заснеженные” дороги .