Саудовская Аравия открывает паломничество Умры для вакцинированных иностранцев

КИЕВ. 8 августа. УНН. Саудовская Аравия заявила, что с 9 августа начнет получать запросы на паломничество Умры от вакцинированных иностранных верующих. Об этом со ссылкой на Saudi Press Agency, сообщает УНН.

Детали

Около 18 месяцев назад королевство закрыло свои границы для иностранных паломников из-за пандемии коронавируса.

Сначала разрешения будут выдаваться 60 тысячам паломников Умры в месяц, но это число будет постепенно увеличиваться до двух миллионов в месяц, говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что иностранные паломники должны будут предоставить сертификаты о вакцинации от COVID-19 вместе с запросом на Умру.

Вакцинированы паломники из стран, включенных в список запрещенных для въезда в Саудовскую Аравию, будут подвергнуты институциональному карантину по прибытию.

Дополнение

Умра - это паломничество к двум святым местам ислама в городах Мекка и Медина, которое можно сделать в любое время года. Оно отличается от хаджа, который проводится один раз в год.

Пандемия COVID-19 нарушила оба паломничества, которые обычно являются ключевыми источниками доходов королевства. Вместе они зарабатывали около 12 млрд долларов в год в докарантинные времена для казны.

Хадж состоялся в июле этого года и в прошлом году, хотя и в меньшем масштабе.

Добавим

Всего в Саудовской Аравии зарегистрировано около 532 тысяч случаев коронавируса и более 8 300 смертей.