Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0000  EUR: 31,90 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7395

Трамп заявил, что если бы его администрация не изобрела вакцину от COVID-19, в США могло бы быть "100 миллионов мертвых"

Трамп заявил, что если бы его администрация не изобрела вакцину от COVID-19, в США могло бы быть "100 миллионов мертвых"

КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором он повторил некоторые из своих заявлений о том, как администрация Байдена “разрушает страну”, и хвалился разработкой вакцины против COVID-19, информирует УНН.

Детали

По мнению Трампа “школы должны открываться”, потому что “молодые люди теряют большую часть своей жизни”, и это “оставит психологический шрам”.

Он добавил, что учителя должны получить вакцину, сказав, что он “очень горд” ею, и назвав это тем, что “принесло пользу всему миру”.

“Я думаю, если бы мы не придумали во время администрации Трампа вакцину, вы могли бы убить 100 миллионов людей, как и в 1917 году”, — сказал Трамп.

Дополнение

Данные CDC показывают, что 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19. Всего в стране было введено 350 627 188 доз вакцины.

Вакцинация против COVID-19 в США достигла рекордного уровня в середине апреля, тогда в среднем ежедневно проводилось более 3 миллионов прививок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США регистрируют самые высокие суточные показатели COVID-19 с начала года

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.