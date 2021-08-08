Трамп заявил, что если бы его администрация не изобрела вакцину от COVID-19, в США могло бы быть "100 миллионов мертвых"

КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором он повторил некоторые из своих заявлений о том, как администрация Байдена “разрушает страну”, и хвалился разработкой вакцины против COVID-19, информирует УНН.

Детали

По мнению Трампа “школы должны открываться”, потому что “молодые люди теряют большую часть своей жизни”, и это “оставит психологический шрам”.

Он добавил, что учителя должны получить вакцину, сказав, что он “очень горд” ею, и назвав это тем, что “принесло пользу всему миру”.

“Я думаю, если бы мы не придумали во время администрации Трампа вакцину, вы могли бы убить 100 миллионов людей, как и в 1917 году”, — сказал Трамп.

Дополнение

Данные CDC показывают, что 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19. Всего в стране было введено 350 627 188 доз вакцины.

Вакцинация против COVID-19 в США достигла рекордного уровня в середине апреля, тогда в среднем ежедневно проводилось более 3 миллионов прививок.

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