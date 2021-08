Олимпиада-2020: триумфатором марафона на Играх стал Элиуд Кипчоге

КИЕВ. 8 августа. УНН. Представитель Кении Элиуд Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпийских игр в марафоне, пишет УНН.

Детали

Победитель преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место занял представитель Нидерландов Абди Нагиай (+1.20), третьим финишировал бельгиец Башир Абди (+1.22).

Кипчоге стал победителем марафона на второй Олимпиаде подряд. Он стал третьим в истории двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине. Ранее две золотые медали на Играх выигрывали эфиоп Абебе Бикила (1960, 1964) и представитель ГДР Вальдемар Церпински (1976, 1980).

Справка

Кипчоге 36 лет. Он также является серебряным призером Олимпиады 2008 года и бронзовым призером Олимпиады 2004 года в беге на 5 000 метров. В активе кенийца золото чемпионата мира 2003 года и серебро мирового первенства 2007 года.

В октябре 2019 года Кипчоге на марафоне в Вене финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды и стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа. Этот рекорд не был ратифицирован, поскольку марафон проводился не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Официальный мировой рекорд принадлежит также Кипчоге — 2 часа 1 минута 39 секунд, он был установлен в 2018 году на Берлинском марафоне.

Back-to-back golds!#KEN’s Eliud Kipchoge wins his second consecutive Olympic men’s marathon in a time of 2:08.38.@WorldAthletics #Athletics @OlympicsKe pic.twitter.com/pqDsJDVxDw