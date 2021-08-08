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В Токио официально закрыли XXXII летние Олимпийские игры и "передали эстафету" Паралимпиаде: детали

В Токио официально закрыли XXXII летние Олимпийские игры и "передали эстафету" Паралимпиаде: детали

КИЕВ. 8 августа. УНН. На токийском Национальном стадионе прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр и формально передав эстафету Паралимпиаде-2020.

Две недели Олимпиады в Токио пролетели незаметно — и вот уже пришло время “прощаться” с главным и наиболее популярным мировым событием.

Концепция церемонии закрытия называется “Миры, которые мы разделяем”. Как отмечают организаторы, в течение последних 17 дней мы стали свидетелями того, как люди из самых разных культур и разного происхождения вместе достигли новых высот и были связаны спортом.

“Даже если мы не можем быть вместе, мы можем разделить один момент, и это то, что мы никогда не забудем. Мы надеемся, что эта церемония может стать поводом для каждого из нас задуматься о том, что нас ждет в будущем”, — заявили ранее они.

Знаменосцем Украины на церемонии закрытия Игр-2020 в Токио стала одна из мультимедалистов Олимпиады — обладательница двух олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан.

Детали

Предварял церемонию видеоролик с кадрами прошедших соревнований — невероятные моменты для каждого участника Игр. И сразу же — фейерверк. Далее последовало прибытие официальных лиц — Фумихито, наследный принц Акисино, и президент МОК Томас Бах.

Под национальный гимн Японии был поднят флаг страны-хозяйки Олимпийских игр.

Далее последовал выход атлетов всех стран-участниц, которые ещё остались в японской столице.

После началось выступление Tokyo Ska Paradise Orchestra. На фоне этой музыки разворачивался эпизод из жизни обычных токийцев. Отметим, что среди обработок композиций прозвучала песня “Sukiyaki” японского певца Кю Сакамото — единственная песня в истории Японии и в целом Азии, которая достигла первой строчки в американском чарте Billboard и разошлась миллионными тиражами по всему миру в начале 1960-х годов.

Сразу после гимна Греции — родоначальницы Олимпийских игр, прошла традиционная церемония награждения победителей марафона — старейшей олимпийской дисциплины.

Первая церемония — золото, серебро и бронза в женском марафоне. Первое место — Перес Джепчирчир (Кения), второе место — Бриджит Косгей (Кения), третье место — Молли Зайдель (США).

Вторая церемония — мужской марафон. Золото — Элиуд Кипчоге (Кения), серебро — Абди Нагиай (Нидерланды), бронза — Башир Абди (Бельгия). Кипчоге стал олимпийским чемпионом в марафоне вторую Олимпиаду подряд.

Далее знакомство с новыми членами комиссии атлетов МОК. Это испанский баскетболист Пау Газоль, польская велогонщица Мая Влощовская, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини, японский фехтовальщик-рапирист Юки Ота, норвежская лыжница Астрид Якобсен и кенийский регбист Хамфри Каянге.

После передачи флага следующей олимпийской столице — Парижу — на арене прозвучал гимн Франции, всемирно известная “Марсельеза”.

Французы подготовили видеоролик — где разные люди, в том числе, Национальный оркестр Франции и французский астронавт Тома Песке на МКС исполнили в необычной аранжировке “Марсельезу”.

Обычно в это время на церемониях закрытия будущий город, принимающий Игры, знакомит нас с собой. Пандемия и тут внесла свои коррективы — и вместо представления на стадионе был показан потрясающий видеофильм со знаковыми местами Парижа.

Позже на сцену вышли глава МОК и председатель организационного комитета “Токио-2020” Сэйко Хасимото, которая сказала: “Несмотря на то, что Игры закрываются, новые двери открываются. Сила спорта приведет нас к следующим Олимпийским Играм. Сегодня огонь потухнет, но надежда никогда не погаснет. Мы также ждем начала Паралимпийских игр. Мы надеемся опять увидеть вас, спортсмены, здесь, в Токио”.

“Вы были быстрее, вы были выше, вы были сильнее, вы были вместе. Вы вдохновляли нас таким объединяющим могуществом спорта. Вы дарите миру самый ценный подарок — надежду. Ведь впервые с начала пандемии мир объединился. Все это дает нам веру в будущее. Олимпийские игры-2020 — игры надежды, единства и мира. Это были беспрецедентные Олимпийские игры. Нам пришлось приложить невероятные усилия, чтобы Игры состоялись”, — сказал президент МОК Томас Бах.

“Я объявляю Олимпийские Игры-2020 закрытыми”, — произнес глава организации.

После, под крайне лирическую композицию металлическая чаша-цветок, где медленно погас огонь Игр, закрылась — XXXII летняя Олимпиада в Токио, наиболее необычная в истории — завершилась.

Здесь же, в Токио, с 24 августа по 5 сентября пройдут Паралимпийские игры — об этом напомнил видеоролик, подготовленный организаторам.

Украина смогла закончить главный мировой форум с 19-ю медалями, 44-й в зачете и 16-й по количеству наград.

Источник: УНН
Теги: Япония, Олимпиада, Олимпиада-2020
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