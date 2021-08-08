Из-за непогоды, улицы курортной Кирилловки превратились в "реки"

КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий. Так, по данным наблюдений гидрометстанций, в пгт Кирилловка отмечался сильный дождь и шквал до 20 м/с. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.

Детали

В результате сильного ливня вода попала в 3 частных домовладения на улице Приморский бульвар. Спасатели с помощью мотопомп откачали около 600 куб.м воды.

В результате происшествия никто не пострадал.

На ликвидацию последствий непогоды от ГУ ГСЧС привлекалось 1 единица техники, 3 мотопомпы и 6 человек личного состава.

Добавим

В Украине в результате осложнения погодных условий в ночь на 8 июля (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 55 населенных пунктов в 7 областях.