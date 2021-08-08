ООС: боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала суток зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны вооруженных формирований боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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“Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала суток зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в штабе.

“Вблизи Светлодарска враг обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов”, — добавили в пресс-центре ООС.

“Боевых потерь среди наших защитников нету. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ”, — резюмировали в штабе.