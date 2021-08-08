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Месси назвал клуб с которым ведет переговоры

Месси назвал клуб с которым ведет переговоры

КИЕВ. 8 августа. УНН. Нападающий Лионель Месси рассказал о вариантах продолжения карьеры после завершения работы в испанской “Барселоне”, сообщает УНН со ссылкой на сайт El Mundo Deportivo.

Цитата

Месси подчеркнул, что парижский клуб один из вариантов продолжения его карьеры.

“ПСЖ” — это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утвержденно официально. После заявления “Барселоны” я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры“, — подтвердил Месси.

Стоит отметить, что за время своей карьеры в “Барселоне” Месси сумел провести 778 матчей, забив при этом 662 гола.

Контекст

Месси рассказал о причинах завершения сотрудничества с Барселоной.

Источник: УНН
Теги: футбол
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