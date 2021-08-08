В Минске заявили, что США "ставили цель сделать Беларусь и Украину членами НАТО"

КИЕВ. 8 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривали планы о присоединении Беларуси и Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в очередной серии так называемого документального фильма “Беларусь против цветной революции”, показанной в воскресенье, пишет УНН.

Детали

“Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой „серой зоны“, которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом”, — отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Контекст

Занимая должность советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, Болтон побывал в Минске с визитом в августе 2019 года. Тогда у Болтона состоялись встречи с главой МИД и президентом Беларуси Александром Лукашенко. США заявляли, что рассчитывают на проведение прозрачных и справедливых президентских выборов. После голосования 9 августа 2020 года США не признали выборы в Беларуси демократическими.