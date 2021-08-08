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Минобороны планирует провести разговор с призером Игр-2020 Магучих - все из-за фото с россиянкой после финала в Токио

Минобороны планирует провести разговор с призером Игр-2020 Магучих - все из-за фото с россиянкой после финала в Токио

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КИЕВ. 8 августа. УНН. В Министерстве обороны пообещали поговорить с бронзовым призером Олимпийских игр Ярославой Магучих, пишет УНН со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр.

Так оборонное ведомство отреагировало на совместные фото нашей легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене — они вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио.

Детали

“Наша бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов”, — сообщила Маляр.

“Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)), вызвало возмутительную реакцию в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность”, — отметила она.

Маляр также заявила, что: “Верное следование спортивным традициям, к примеру — фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что „их здесь нет“. То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за каких искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага”.

При этом в Минобороны призывают прекратить любую травлю украинской атлетки.

“Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу”, — резюмировала заместитель министра обороны.

Дополнение

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио преодолев высоту в 2 метра.

“Золото” получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А “серебро” — у Никогда Макдермотт из Австралии — 2,02 метра.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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