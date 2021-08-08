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Названа символическая пятёрка лучших баскетболистов олимпийского турнира в Токио

Названа символическая пятёрка лучших баскетболистов олимпийского турнира в Токио

КИЕВ. 8 августа. УНН. ФИБА объявила имена игроков, вошедших в символическую сборную мужского олимпийского турнира в Токио, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.

Детали

Лучшими баскетболистами летних Игр-2020 были названы: разыгрывающий сборной Испании Рикки Рубио, защитник сборной Австралии Патрик Миллс, плеймейкер сборной Словении Лука Дончич, форвард сборной США Кевин Дюрэнт и центровой команды Франции Руди Гобер.

Примечательно, что 30-летний Рубио стал лучшим бомбардиром олимпийского турнира, набирая в среднем по 25,5 очка за встречу.

Заметим, что титул “MVP” получил Дюрэнт, который набирал по 20,7 очка, 5,3 подбора и 3,7 передачи за встречу, реализуя 66,7 процентов двухочковых, 37,5 трехочковых.

Что предшествовало

Трансгендер впервые завоевал медаль Олимпийских игр.

Источник: УНН
Теги: баскетбол, Олимпиада, Токио
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