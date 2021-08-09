Сортаница Навального Любовь Соболь покинула Россию - СМИ

КИЕВ. 9 августа. УНН. Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и бывший юрист “Фонда борьбы с коррупцией” Любовь Соболь уехала из России. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

По словам источника российского СМИ, она уехала в Стамбул. Сама Соболь пока не подтверждала эту информацию. Соратник Навального Леонид Волков не стал отвечать на вопрос о выезде Соболь из России.

Ей могут ужесточить наказание по двум уголовным делам, по которым ей вынесли приговор, поскольку "она нарушила действующие ограничения". Однако приговор по Соболь и, соответственно, наложенные им ограничения еще не вступили в законную силу.

Преображенский суд в Москве по "санитарным делом" на полтора года ограничил свободу Любви Соболь, соратницы российского политика Алексея Навального. Ей запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Московской области.

Напомним

23 января 2021 в Москве на акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального получилось почти 3 тыс. Человек.

8 февраля 2021 правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными десяти фигурантов "санитарного дела". 15 апреля 2021 Перовский районный суд Москвы признал виновной Любовь Соболь и приговорил к году исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ.