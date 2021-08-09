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Теракт в Пакистане: двое полицейских погибли

Теракт в Пакистане: двое полицейских погибли

КИЕВ. 9 августа. УНН. По меньшей мере двое полицейских погибли, а более 10 получили ранения в результате взрыва в юго-западном городе Пакистана Кветта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

Теракт произошел, когда полицейский находился в обычном патрули, проезжал мимо взрыва. Взрывоопасный предмет был зафиксирован в мотоцикле, и нападение было направлено на полицейский автомобиль.

Силы безопасности и спасательные группы выехали на место происшествия и доставили раненых в гражданскую больницу города. Силы безопасности оцепили территорию и начали поисковую операцию.

Ни одна группа или лицо еще не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним

В столице Сомали террорист подорвался в автомобиле, погибли 8 человек.

Источник: УНН
Теги: теракт, Пакистан
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